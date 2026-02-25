Vorteilswelt
Against Vienna's Suljovic

SHE is the first woman to throw a nine-darter on the ProTour!

25.02.2026 19:54
Beau Greaves
England's Beau Greaves has become the first woman to throw a nine-darter in a PDC ProTour event, making darts history!

The 22-year-old achieved the perfect leg, in which a professional player scores 501 points with the minimum number of nine throws, in Leicester in the second-round duel with Austria's poster boy Mensur Suljovic, who lost 5:6. Suljovic had previously defeated Damon Heta 6:3.

"I couldn't stop smiling!"
"I couldn't believe I threw it," said the three-time women's world champion afterwards. After the decisive throw, she "couldn't stop smiling." Greaves, who is competing on the ProTour for the first time this year as a tour card holder, said she had narrowly missed a nine-darter several times before.

"It was nice to finally throw one. It's great to be the first woman to throw a nine-darter on the PDC ProTour, and I'm glad it was also shown on the livestream."

Afterwards, she had trouble finding her rhythm again. Nevertheless, she beat Suljovic before losing 3-6 to David Sharp. In the first round, she had already defeated Chris Landman 6-5.

"You're playing against the best players in the world. If you lose, your opponent was simply better on that day," said Greaves, summing up the tournament. Her great rival Fallon Sherrock had achieved a nine-darter in March 2023, albeit only at a Challenge Tour event.

25.02.2026 19:54
