Gewessler gibt Vertrauter hochdotierten Spitzenjob

FPÖ: „Noch offensichtlicher geht‘s nicht mehr“

Für viele hat das einen bitteren Beigeschmack. „Bevor die Wähler am 29. September die Grünen an der Wahlurne hochkant aus der Regierung werfen, versorgt Gewessler noch schnell Günstlinge mit Topjobs in der Verwaltung – noch offensichtlicher geht Postenschacher nicht mehr“, zeigt sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker empört. Diese „Machtbesessenheit und Gier“ sei „der letzte Kitt“, der ÖVP und Grüne zusammenschweiße.