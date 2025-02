Trumps Kinderbuchautor als FBI-Chef bestätigt

„Die Verschwörung gegen den König“

Der Sohn indischer Einwanderer gilt als besonders eifriger Trump-Loyalist. Nach der ersten Trump-Präsidentschaft schrieb Patel ein Kinderbuch. In „Die Verschwörung gegen den König“ geht es darum, wie finstere Mächte um eine Frau namens „Hillary Queenton“ Trump verfolgen. Während Trumps erster Amtszeit (2017-21) hatte Patel hohe Posten im Sicherheitsrat und im Pentagon bekleidet. Seine Nominierung stieß auch bei einigen Republikanern auf Kritik. In einem Brief an Senatoren kritisierten mehr als 20 republikanische Ex-Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden Trumps Entscheidung für Patel.