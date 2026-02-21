Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater Phönix

Schwarzer Humor mit Wölfen und Lämmern

Oberösterreich
21.02.2026 14:30
Martin Brunnemann im neuen Stück „Wölfe, Lämmer, Polaroids“
Martin Brunnemann im neuen Stück „Wölfe, Lämmer, Polaroids“(Bild: Andreas Kurz)
Porträt von Claudia Tröster
Von Claudia Tröster

Das neue Stück im Linzer Theater Phönix „Wölfe, Lämmer, Polaroids“ ist eine Revue mit schwarzem Humor. Autor und Regisseur Josef Maria Krasanovsky zeigt eine Welt, in der Wölfe und Lämmer um neue Rollen kämpfen, Wahrheiten kippen und jedes Polaroid ein verzerrter Abdruck der Gegenwart ist.

0 Kommentare

Das Theater feiert sich in „Wölfe, Lämmer, Polaroids“ selbst mit Selbstironie, Narzissmus und Liebe zur Rollenarbeit. Alle Facetten, die Theater haben kann, werden gezeigt: von elementarem Spiel mit Körper und Stimme, von Tanz bis zur Opulenz, etwa mit einer detailverliebten Waldkulisse oder Rauch- und Lichtshows.

Selbstüberschätzung ist auch dabei
Autor und Regisseur Josef Maria Krasanovsky reiht meist skurrile Episoden aneinander. Der im Programmheft gezogene Vergleich mit Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ fällt für mich jedoch in die Kategorie Selbstüberschätzung. Eine darstellerisch durchaus gelungene Drohne und ein Hauptmann, der sich aus Karrieregründen seiner Mordtaten rühmt, machen noch keine Gesellschaftskritik aus.

(Bild: Andreas Kurz)
(Bild: Andreas Kurz)

Einige Episoden sind gelungen
Gelungen hingegen die Titel gebenden Episoden: Wolf und Lamm, die ihre von der Natur vorgegebenen Rollen tauschen wollen und schlussendlich beide von einem Jäger erlegt werden. Gelungen auch ein Polaroid in der Sinnkrise. Stark die Jägerfamilie beim Geburtstagsfest von Tochter Schweinchen. 

Die Phönix-Schauspieler Martin Brunnemann, Johanna Egger, Hanna Kogler, Karina Pele und Lukas Weiss lieferten unterstützt von der Statisterie eine formidable Ensembleleistung ab. Die Ausstattung von Tom Schellmann bot in Kombination mit Lichtdesign von Anselm Fischer und Musik von Mira Gregoric skurrile Einfälle und viele Details zum Schauen.

Lesen Sie auch:
Brillant: Valerie Pachner in „Vier minus drei“ – ein Film nach einer wahren Geschichte
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
19.02.2026
„Museum Total“
Ferienspaß in Linzer Museen mit nur einem Ticket
18.02.2026
Nach langer Krankheit
Ex-Posthof-Leiter Wilfried Steiner verstorben
18.02.2026

„Wölfe, Lämmer, Polaroids“ ist eine erfrischende Ode an das Theater, in die man nicht zu viel hineininterpretieren sollte. Je näher man sich dem Schauspiel verbunden fühlt, desto mehr konnte man den Abend genießen. Das Stammpublikum des Phönix war daher bei der Premiere am Donnerstag begeistert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.02.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
443.097 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.434 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
167.632 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1467 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1372 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1177 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Oberösterreich
Zwei Verletzte
Giftiges Kohlenmonoxid in Werkstatt ausgetreten
Theater Phönix
Schwarzer Humor mit Wölfen und Lämmern
Für Elektro-Motoren
Warum BMW jahrelang auf Millionen-Förderung wartet
Gleich zwei Unfälle
Alkolenker forderten Polizei und Feuerwehr
Krone Plus Logo
Vor Hit gegen Salzburg
LASK-Coach: „Es ist manchmal etwas verwunderlich!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf