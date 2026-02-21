Schwarzer Humor mit Wölfen und Lämmern

Selbstüberschätzung ist auch dabei

Autor und Regisseur Josef Maria Krasanovsky reiht meist skurrile Episoden aneinander. Der im Programmheft gezogene Vergleich mit Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ fällt für mich jedoch in die Kategorie Selbstüberschätzung. Eine darstellerisch durchaus gelungene Drohne und ein Hauptmann, der sich aus Karrieregründen seiner Mordtaten rühmt, machen noch keine Gesellschaftskritik aus.