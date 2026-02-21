Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Giftiges Kohlenmonoxid in Werkstatt ausgetreten

Oberösterreich
21.02.2026 15:00
Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz an (Symbolfoto).
Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz an (Symbolfoto).(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In einer Werkstatt in Andorf war am Samstagvormittag giftiges Kohlenmonoxid (CO) ausgetreten. Die Arbeiter konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen, zwei kamen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus.

Samstagvormittag bekam ein Arbeiter in einer Werkstatt in Andorf plötzlich Kreislaufprobleme. Er und seine Kollegen begaben sich ins Freie und verständigten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren aus Schulleredt und Andorf bei der Firma eintrafen, stellten sie einen erhöhten CO-Wert fest.

Feuerwehr mit Atemschutz
Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses, hochgiftiges Gas – das schlimmstenfalls zum Ersticken führen kann. Mit Atemschutz drangen die Feuerwehrleute vor und belüfteten das Gebäude, bis es nach Kontrollmessungen wieder freigegeben werden konnte.

Ursache unklar
Ein Arbeiter kam mit Vergiftungserscheinungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Ried, ein weiterer mit der Rettung nach Schärding. Woher das Giftgas gekommen war, ist noch unklar. Vermutlich war aber ein technischer Defekt Ursache für den CO-Austritt. 

Oberösterreich
21.02.2026 15:00
Zwei Verletzte
Giftiges Kohlenmonoxid in Werkstatt ausgetreten
Theater Phönix
Schwarzer Humor mit Wölfen und Lämmern
Für Elektro-Motoren
Warum BMW jahrelang auf Millionen-Förderung wartet
Gleich zwei Unfälle
Alkolenker forderten Polizei und Feuerwehr
Krone Plus Logo
Vor Hit gegen Salzburg
LASK-Coach: „Es ist manchmal etwas verwunderlich!“
