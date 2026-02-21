Giftiges Kohlenmonoxid in Werkstatt ausgetreten

Samstagvormittag bekam ein Arbeiter in einer Werkstatt in Andorf plötzlich Kreislaufprobleme. Er und seine Kollegen begaben sich ins Freie und verständigten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren aus Schulleredt und Andorf bei der Firma eintrafen, stellten sie einen erhöhten CO-Wert fest.

Feuerwehr mit Atemschutz

Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses, hochgiftiges Gas – das schlimmstenfalls zum Ersticken führen kann. Mit Atemschutz drangen die Feuerwehrleute vor und belüfteten das Gebäude, bis es nach Kontrollmessungen wieder freigegeben werden konnte.