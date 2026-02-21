Giftiges Kohlenmonoxid in Werkstatt ausgetreten

In einer Werkstatt in Andorf war am Samstagvormittag giftiges Kohlenmonoxid (CO) ausgetreten. Die Arbeiter konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen, zwei kamen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus.
Samstagvormittag bekam ein Arbeiter in einer Werkstatt in Andorf plötzlich Kreislaufprobleme. Er und seine Kollegen begaben sich ins Freie und verständigten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren aus Schulleredt und Andorf bei der Firma eintrafen, stellten sie einen erhöhten CO-Wert fest.
Feuerwehr mit Atemschutz
Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses, hochgiftiges Gas – das schlimmstenfalls zum Ersticken führen kann. Mit Atemschutz drangen die Feuerwehrleute vor und belüfteten das Gebäude, bis es nach Kontrollmessungen wieder freigegeben werden konnte.
Ursache unklar
Ein Arbeiter kam mit Vergiftungserscheinungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Ried, ein weiterer mit der Rettung nach Schärding. Woher das Giftgas gekommen war, ist noch unklar. Vermutlich war aber ein technischer Defekt Ursache für den CO-Austritt.
