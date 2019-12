Minimalistische Balladen und ganz große Gefühle

Im Kontrast dazu wirken die Balladen, die er natürlich auch spielt, umso dramatischer. Songs wie „It’s Ok“ oder „Go Solo“ (bekannt aus dem Til-Schweiger-Film „Honig im Kopf“), in denen er eine schmerzhafte Suche nach einem Funken von Hoffnung in einer Welt der Einsamkeit unternimmt, gewinnen an Intensität, eben weil sie im Nachhall humoriger Miniaturen erklingen.