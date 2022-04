Corona sorgte für großen Rückstau bei Konzerten

Chris Eckman in Feldbach

Ebenfalls am Mittwoch startet das „a hard year’s spring“-Festival in Feldbach. Neben österreichischen Größen wie Fraeulein Astrid, Floh Trummer, Oskar Haag und Franziska Hatz kann man am Freitag in der Stadtpfarrkirche auch Stargast Chris Eckman erleben.