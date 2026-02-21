Hofübergabe beim blau-gelben Seniorenbund

„Ich danke für diesen gewaltigen Vertrauensvorschuss und nehme die Verantwortung mit voller Tatkraft an. In die Fußstapfen von Herbert Nowohradsky zu treten, ist eine große Aufgabe. Mein Ziel ist klar: Wir wollen eine selbstbewusste, laute und konstruktive Stimme für die ältere Generation sein. Ob es um digitale Teilhabe, Gesundheitsversorgung oder einfach das Miteinander geht. Wir werden uns Gehör verschaffen. Danke, Herbert, für dein unermüdliches Engagement. Wir werden darauf aufbauen,“ so Wilfing.