Karl Wilfing übernimmt

Hofübergabe beim blau-gelben Seniorenbund

Niederösterreich
21.02.2026 15:00
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Senioren- Präsidentin Ingrid Korosec mit Nowohradsky und Wilfing.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Senioren- Präsidentin Ingrid Korosec mit Nowohradsky und Wilfing.(Bild: Seniorenbund NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Einstimmig wurde Landtagspräsident Krl „Carlo“ Wilfing nun als Nachfolger von Herbert Nowohradsky zum Landesobmann des ÖVP-Seniorenbundes gewählt.

0 Kommentare

Am  19. Februar stellten die Delegierten des Niederösterreichischen Seniorenbundes im Rahmen des 17. ordentlichen Landestages die Weichen für die Zukunft. Nach rund 14 Jahren an der Spitze der größten Seniorenorganisation des Landes übergab Herbert Nowohradsky sein Amt in jüngere Hände. Einstimmig wurde Karl Wilfing zum neuen Landesobmann gewählt. Der Landestag stand ganz im Zeichen des Dankes für das Geleistete und des Aufbruchs in die Zukunft.

Der neu gewählte Landesobmann Karl Wilfing bedankte sich für das große Vertrauen der Delegierten und skizzierte seine Vision für die kommenden Jahre. Er betonte, dass die ältere Generation kein „Abstellgleis“, sondern der Motor des Ehrenamtes und des familiären Zusammenhalts in Niederösterreich sei.

„Ich danke für diesen gewaltigen Vertrauensvorschuss und nehme die Verantwortung mit voller Tatkraft an. In die Fußstapfen von Herbert Nowohradsky zu treten, ist eine große Aufgabe. Mein Ziel ist klar: Wir wollen eine selbstbewusste, laute und konstruktive Stimme für die ältere Generation sein. Ob es um digitale Teilhabe, Gesundheitsversorgung oder einfach das Miteinander geht. Wir werden uns Gehör verschaffen. Danke, Herbert, für dein unermüdliches Engagement. Wir werden darauf aufbauen,“ so Wilfing.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die bundesweite Präsidentin der ÖVP-Senioren, Ingrid Korosec, dankten Nowohradsky und wünschten Wilfing viel Erfolg.

Niederösterreich
21.02.2026 15:00
Niederösterreich

