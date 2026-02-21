Diese 200 km/h-Strecke hat noch „Bummelzug-Tempo“

Anfrage über „Marchegger Ast“ liegt ab heute, Freitag, offiziell vor

Denn nun liegt das brandneue Ergebnis einer parlamentarischen Anfrage der Grünen Nationalratsabgeordneten Elisabeth Götze an Infrastrukturminister Peter Hanke vor: Fast jeder 10. Zug verspätet sich auf dieser Strecke, analysiert die Verkehrssprecherin die nun vorgelegten Daten. „Dazu kommen zahlreiche Zugausfälle, deren Anteil trotz riesiger Investitionen unverändert hoch ist. Angesichts der Investitionen völlig inakzeptabel – kurzum: Für Pendler, die zur Arbeit zu spät kommen, spielen diese theoretischen 200 km/h keine Rolle.“ Die Chuzpe: „Das wäre doch das ideale Einsatzgebiet für Gerald Klug, seines Zeichens Ex-Minister für Verkehr: Hanke hatte ihn Anfang September ja zum ,Sonderbeauftragten für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten’ ernannt“, so Götze. Aber in der heute, Freitag, veröffentlichten parlamentarischen Anfrage wird auf die Leistungen dieses „Beauftragten“ nicht einmal eingegangen. Dafür heißt es: „Die langfristig geplanten slowakischen Zuggarnituren hätten noch keine Zulassung für den Betrieb.