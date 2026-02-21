Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbindet Metropolen:

Diese 200 km/h-Strecke hat noch „Bummelzug-Tempo“

Niederösterreich
21.02.2026 05:30
Die Marchegger Ostbahn stößt im Parlament der Verkehrssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze, im ...
Die Marchegger Ostbahn stößt im Parlament der Verkehrssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze, im Rahmen einer Ministeranfrage sauer auf.(Bild: ÖBB/Zenger)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Auch wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den Metropolen Wien und Bratislava „bereit“ ist, braucht es noch Zeit. Was dahinter steckt  und die ungeklärte Rolle eines „Sonderbeauftragten für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten“.

0 Kommentare

Offiziell ist es eine hochmoderne Verbindung zweier Hauptstädte: Der sogenannte „Marchegger Ast“ ist als Hochleistungsstrecke für Zug-Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h ausgebaut und elektrifiziert worden. Allerdings: Von dieser Tempoerhöhung, die die Fahrzeit zwischen Wien und dem Zentrum von Bratislava laut Plan von 66 auf 40 Minuten verkürzt, dürfte seit der Wiedereröffnung im vergangenen Oktober die Pendler aus der Region nicht allzu viel Nutzen haben.

Zitat Icon

Ich habe lieber pünktliche Züge, als dass salbungsvoll ein Streckenausbau verbal zelebriert wird, wenn sich die Situation nicht verbessert.

Elisabeth Götze, Grüne

Anfrage über „Marchegger Ast“ liegt ab heute, Freitag, offiziell vor
Denn nun liegt das brandneue Ergebnis einer parlamentarischen Anfrage der Grünen Nationalratsabgeordneten Elisabeth Götze an Infrastrukturminister Peter Hanke vor: Fast jeder 10. Zug verspätet sich auf dieser Strecke, analysiert die Verkehrssprecherin die nun vorgelegten Daten. „Dazu kommen zahlreiche Zugausfälle, deren Anteil trotz riesiger Investitionen unverändert hoch ist. Angesichts der Investitionen völlig inakzeptabel – kurzum: Für Pendler, die zur Arbeit zu spät kommen, spielen diese theoretischen 200 km/h keine Rolle.“ Die Chuzpe: „Das wäre doch das ideale Einsatzgebiet für Gerald Klug, seines Zeichens Ex-Minister für Verkehr: Hanke hatte ihn Anfang September ja zum ,Sonderbeauftragten für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten’ ernannt“, so Götze. Aber in der heute, Freitag, veröffentlichten parlamentarischen Anfrage wird auf die Leistungen dieses „Beauftragten“ nicht einmal eingegangen. Dafür heißt es: „Die langfristig geplanten slowakischen Zuggarnituren hätten noch keine Zulassung für den Betrieb. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.02.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.977 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.833 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.416 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf