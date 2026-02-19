Schein für Raser (17) nach zwei Tagen schon futsch

Nur wenige Stunden durfte sich ein junger Tiroler (17) über seinen Führerschein freuen. Er wurde auf der Inntalautobahn mit 164 km/h geblitzt und ist nun seinen Schein los.
Die Freude über seinen Führerschein währte für einen 17-jährigen Einheimischen nur gut zwei Tage. Der Teenager war am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf der Inntalautobahn im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Dort wurde er mit einer stolzen Geschwindigkeit von 164 km/h geblitzt.
Viel zu schnell unterwegs
Das Blöde: Auf diesem Abschnitt gilt zwischen 22 und 5 Uhr eine behördlich verordnete Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h! Der junge Lenker wurde daraufhin bei der Raststation Pettnau angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.
Das Ende der Kontrolle: Seinen vor knapp 48 Stunden ausgestellten Führerschein ist der junge Mann nun wieder los.
