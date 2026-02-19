Schein für Raser (17) nach zwei Tagen schon futsch

Die Freude über seinen Führerschein währte für einen 17-jährigen Einheimischen nur gut zwei Tage. Der Teenager war am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf der Inntalautobahn im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Dort wurde er mit einer stolzen Geschwindigkeit von 164 km/h geblitzt.