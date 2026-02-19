Vorteilswelt
Vorsicht rutschig!

Wildes Schneetreiben sorgt für Chaos auf Straßen

Tirol
19.02.2026 13:39
Am Arlberg (li.) und am Fernpass (re.) herrscht mitlerweile Kettenpflicht.
Am Arlberg (li.) und am Fernpass (re.) herrscht mitlerweile Kettenpflicht.(Bild: Webcam Land Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die starken Schneefälle in vielen Teilen Tirols sorgen für erste Behinderungen auf den Straßen. So herrscht etwa bereits Schneekettenpflicht auf der Arlbergstraße oder der Fernpassstraße.

Der angekündigte Neuschnee ist da! In vielen Teilen Tirols schneit es seit einiger Zeit bereits stark. Das sorgt auch auf den Straßen für Behinderungen und gefährlichen Situationen.

Wie der ÖAMTC auf seiner Website bekanntgibt, herrschen auf der Fernpassstraße sowie der Arlbergstraße zwischen St. Anton und Langen bereits Schneekettenpflicht.

Auch auf anderen Straßen bzw. Pässen sorgen die Schneefälle bereits für weiße Fahrbahnen. Das zeigt auch ein Blick auf einige Webcams des Landes Tirol:

Auf der Reschenstraße legen die ersten Verkehrsteilnehmer Ketten an.
Auf der Reschenstraße legen die ersten Verkehrsteilnehmer Ketten an.(Bild: Webcam Land Tirol)
Weiß soweit das Auge reicht am Kartitscher Sattel
Weiß soweit das Auge reicht am Kartitscher Sattel(Bild: Webcam Land Tirol)
Auf der Drautalbundesstraße in Osttirol liegt ebenfalls viel Schnee.
Auf der Drautalbundesstraße in Osttirol liegt ebenfalls viel Schnee.(Bild: Webcam Land Tirol)

Viel Neuschnee erwartet
„Tief winterlich wird es am Nachmittag in den südlichen Regionen vom Inn und in Osttirol“, heißt es seitens der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt knapp über dem Inntal, in tiefen Lagen bleibt es zunächst bei Schneeregen oder Regen. 

Tirol
19.02.2026 13:39
Tirol

