Wildes Schneetreiben sorgt für Chaos auf Straßen

Die starken Schneefälle in vielen Teilen Tirols sorgen für erste Behinderungen auf den Straßen. So herrscht etwa bereits Schneekettenpflicht auf der Arlbergstraße oder der Fernpassstraße.
Der angekündigte Neuschnee ist da! In vielen Teilen Tirols schneit es seit einiger Zeit bereits stark. Das sorgt auch auf den Straßen für Behinderungen und gefährlichen Situationen.
Wie der ÖAMTC auf seiner Website bekanntgibt, herrschen auf der Fernpassstraße sowie der Arlbergstraße zwischen St. Anton und Langen bereits Schneekettenpflicht.
Auch auf anderen Straßen bzw. Pässen sorgen die Schneefälle bereits für weiße Fahrbahnen. Das zeigt auch ein Blick auf einige Webcams des Landes Tirol:
Viel Neuschnee erwartet
„Tief winterlich wird es am Nachmittag in den südlichen Regionen vom Inn und in Osttirol“, heißt es seitens der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt knapp über dem Inntal, in tiefen Lagen bleibt es zunächst bei Schneeregen oder Regen.
