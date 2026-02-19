Several arrests
Baby murder at the border: mother arrested!
The case shocked the country: in January, a dead newborn was discovered at the Nickelsdorf border crossing in Burgenland. It had been left behind in a sports bag, which had been placed next to a trash can. Now the drama has been resolved—there have been four arrests, including the child's mother. A terrible detail: she is only 17 years old.
According to information from "Krone," camera footage showed a suspect getting off a bus from Romania at the end of January with a black bag, walking toward a blind spot on camera, and placing the baby in the bag.
Trail to Romania
The infant was beaten to death and left in freezing temperatures like a piece of trash. Travelers discovered the bag and the dead baby a few hours later. The murder investigation was launched immediately, and a feverish search for the coach began. The trail led to Romania.
Now, thanks to the successful investigation by the Burgenland State Office of Criminal Investigation and the public prosecutor's office in cooperation with the international police authority Interpol, the mother of the infant has been tracked down, as the "Krone" newspaper reported on Thursday. She is only 17 years old. The young Romanian woman has already been arrested, along with two other women and a man who had helped the girl.
Suspects in custody
The arrests took place in Romania and Germany in recent days. The four suspects are currently in custody. They are to be transferred to Austria.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
