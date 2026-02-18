Vorteilswelt
Mother seriously injured

Tragedy in Lower Austria: Dead baby found in apartment

Nachrichten
18.02.2026 18:33
The 15-month-old baby was found dead, and the mother had serious injuries.
The 15-month-old baby was found dead, and the mother had serious injuries.
Porträt von krone.at
krone.at

Major operation on Wednesday in the Zwettl district of Lower Austria: A 15-month-old dead baby was discovered in an apartment in Groß Gerungs. The mother was also found with serious injuries. Further details are not known at this time.

There is currently great commotion in the small community of Groß Gerungs after, according to information from "Krone," a 15-month-old baby was found dead in an apartment. The mother was also found seriously injured. The police did not want to disclose further details due to the ongoing operation.

This article will be updated continuously. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

