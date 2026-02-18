NÖ: 14-Jährige mit Machete im Gesicht verletzt

Der Faschingdienstag endete für ein 14-jähriges Mädchen in Neunkirchen (NÖ) blutig. Sie wurde mit einer Machete im Gesicht verletzt. Ein 16-Jähriger wurde mit Faustschlägen traktiert. Der Beschuldigte ist in Haft.
In Neunkirchen ist zum Ausklang des Faschings am Dienstagabend eine 14-Jährige während einer Auseinandersetzung unter mehreren jungen Menschen mit einer Machete im Gesicht verletzt worden. Ein zwei Jahre älterer Bursche wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch mit Faustschlägen traktiert. Als Beschuldigter gilt ein junger Erwachsener, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Der 18-Jährige ist in Haft.
Mädchen wurde ambulant behandelt
Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht und ambulant behandelt. Der andere Teenager begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Der Beschuldigte war bei der Einvernahme geständig, berichtete die Polizei. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
