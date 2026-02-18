NÖ: 14-Jährige mit Machete im Gesicht verletzt

In Neunkirchen ist zum Ausklang des Faschings am Dienstagabend eine 14-Jährige während einer Auseinandersetzung unter mehreren jungen Menschen mit einer Machete im Gesicht verletzt worden. Ein zwei Jahre älterer Bursche wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch mit Faustschlägen traktiert. Als Beschuldigter gilt ein junger Erwachsener, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Der 18-Jährige ist in Haft.