Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zur Paarung auf Besuch

Rare Gäste als Belohnung für gesunden Lebensraum

Niederösterreich
19.02.2026 17:30
Gänsesäger und die bei uns schon selten gewordenen Krickenten sind derzeit in der Schwarza zu ...
Gänsesäger und die bei uns schon selten gewordenen Krickenten sind derzeit in der Schwarza zu beobachten.(Bild: Krone KREATIV/Hannes Kernbeis)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die regelmäßige Uferpflege der Schwarza im Bezirk Neunkirchen macht sich bezahlt. Die Vogelvielfalt, hierbei vor allem bei der Entenpopulation, wächst und auch andere Tiere kommen, um zu bleiben.

0 Kommentare

Anasaphile, so der Fachbegriff für Entenliebhaber, kommen derzeit am Ufer der Schwarza rund um Wimpassing, Pottschach und Ternitz im Bezirk Neunkirchen besonders auf ihre Kosten. Denn ein sehr seltenes Naturschauspiel ist seit einigen Tagen dort zu beobachten. Hier ist nämlich gerade die äußerst seltenen Krickente zu Besuch. „Von ihr gibt es weniger als 100 Brutpaare in ganz Österreich“, berichtet Hannes Kernbeis, Obmann der IG Schwarza (Interessensgemeinschaft Schwarza), die sich ehrenamtlich um die nachhaltige Pflege des Flussufers kümmert.

Weniger als 100 Brutpaare gibt es von den Krickenten derzeit in Österreich. Mindestens acht ...
Weniger als 100 Brutpaare gibt es von den Krickenten derzeit in Österreich. Mindestens acht Paare tummeln sich gerade in der Schwarza.(Bild: Hannes Kernbeis)
Gänsesäger.
Gänsesäger.(Bild: Hannes Kernbeis)
Schwarzhalstaucher ....
Schwarzhalstaucher ....(Bild: Hannes Kernbeis)
Lesen Sie auch:
Die Obleute des IG-Schwarza Hannes Kernbeis und Traude Marinkovits präsentieren stolz ihr ...
Vorbild Schwarza
„Sandstrand wie am Meer“ nach der Flusspflege
07.04.2025

„Der Vogel ist sehr scheu, kann aber trotzdem sehr gut beobachtet werden“, so Kernbeis. Acht Paare der schön gefiederten Tiere sind derzeit zu Gast. „Sie schwimmen oft mit den heimischen Stockenten mit“, erklärt der Naturschützer. Neben Stock- und Krickenten sind derzeit auch andere Schnabeltiere wie Schwarzhalstaucher, Blässgänse sowie die wunderschönen Gänsesäger an der Schwarza zu sehen.

Laufende Arbeit entlang der Schwarza macht sich bezahlt
Überhaupt profitiert die Tierwelt von der laufenden Arbeit, die die IG Schwarza ehrenamtlich und mit viel Liebe erledigt. Kürzlich entdeckte Kernbeis zwei Fuchsbauten. „Auch die Biberplage ist im Griff, seitdem wir umgefallene Bäume einfach als Futter für die Tiere liegen lassen.“ Und immer wieder werden auch Rehe beim Durchqueren der Schwarza gesichtet.

Die Krickenten werden bald weiterziehen. Dafür werden sich – dank beherzter Naturschützer – wieder andere Tiere in den schönen Schwarza-Auen niederlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
152.671 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
115.679 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1676 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1591 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
810 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf