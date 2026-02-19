Rare Gäste als Belohnung für gesunden Lebensraum

Anasaphile, so der Fachbegriff für Entenliebhaber, kommen derzeit am Ufer der Schwarza rund um Wimpassing, Pottschach und Ternitz im Bezirk Neunkirchen besonders auf ihre Kosten. Denn ein sehr seltenes Naturschauspiel ist seit einigen Tagen dort zu beobachten. Hier ist nämlich gerade die äußerst seltenen Krickente zu Besuch. „Von ihr gibt es weniger als 100 Brutpaare in ganz Österreich“, berichtet Hannes Kernbeis, Obmann der IG Schwarza (Interessensgemeinschaft Schwarza), die sich ehrenamtlich um die nachhaltige Pflege des Flussufers kümmert.