„Sandstrand wie am Meer“ nach der Flusspflege

Unkontrollierten Schlägerungsarbeiten entgegenwirken

Mit diesem Vorzeigeprojekt soll bewirkt werden, dass in den nächsten Jahren nur kleinere Pflegearbeiten notwendig sind. „Dem jahrelangen unkontrollierten Wildwuchs mit anschließenden groben Schlägerungsarbeiten des Schwarza-Wasserbandes kann so ein Ende gesetzt werden“, so Kernbeis und kritisiert, dass schon wieder Schlägerungsarbeiten im März durchgeführt wurden. „Erlaubt ist das nur zwischen Oktober und Februar, um den brütenden Vögeln Schutz zu ermöglichen“, so Kernbeis.