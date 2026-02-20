Sommertransfer? „Bin bereit für nächsten Schritt!“

Konkurrenzkampf beflügelt.

Markus blüht unter Trainer Schmid in Hartberg auf: „Ich spüre das Vertrauen, kann deshalb performen. Das ist ein großer Faktor“, meint der Mittelfeldspieler, den die starke Konkurrenz im Zentrum (Diarra, Kainz, Heil) beflügelt: „Wir sind unterschiedliche Typen, haben unterschiedliche Qualitäten. Ich bin jetzt nicht so der Kreativspieler – aber ohne Ball bin ich ungemütlich“, grinst der „Terrier“, der sich in Hartberg wohlfühlt, sich aber auch einen Tapetenwechsel vorstellen kann: „Wenn ein Verein kommt, wo alles passt, bin ich bereit für den nächsten Schritt“, so Markus, der aber auch betont: „Jetzt zählt einmal Hartberg und der Einzug in die Top-Sechs. Wir sind so nahe dran, wollen uns das nicht mehr nehmen lassen.“