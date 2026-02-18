Skitickets gratis erschlichen und weiterverkauft

Aktiv war der Ganove ab dem 11. Dezember im Vorjahr und trieb bis zum Faschingsdienstag sein Unwesen. „Der 30-Jährige erwarb in mehreren Skigebieten in ganz Tirol unter Vorlage falscher Ausweise mehrfach an den Kassen kostenlose Skitickets“, heißt es von den Ermittlern.