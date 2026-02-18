Skitickets gratis erschlichen und weiterverkauft

Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier
Im krone.at-Liveticker
Einem Betrüger konnte die Polizei in Tirol das Handwerk legen. Dem Deutschen (30) wird vorgeworfen, in mehreren Skigebieten kostenlose Tickets erschlichen und diese dann gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Er zeigte sich geständig.
Aktiv war der Ganove ab dem 11. Dezember im Vorjahr und trieb bis zum Faschingsdienstag sein Unwesen. „Der 30-Jährige erwarb in mehreren Skigebieten in ganz Tirol unter Vorlage falscher Ausweise mehrfach an den Kassen kostenlose Skitickets“, heißt es von den Ermittlern.
Täter zeigte sich geständig
Diese Tickets verkaufte der Deutsche gewinnbringend an bis dato unbekannte Personen weiter. In einer Einvernahme zeigte sich der mutmaßliche Täter geständig. Die entstandene Schadenssumme steht noch nicht fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.