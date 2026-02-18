Strapazen beim Dreh: Blaue Flecken für Ethan Hawke

Superstar Ethan Hawke drehte seinen neuen Abenteuerfilm „The Weight“ in Bayern und erzählte bei der Berlinale-Premiere von den Strapazen. Schlussendlich hat es sich aber gelohnt: „Ich bin stolz auf den Film!“
In einem glitzernden schwarzen Anzug trat Hollywood-Star Ethan Hawke in Berlin vor die Presse und erklärte gleich: „Früher tauchte ich auf Filmfestivals in einem 4-Dollar-Anzug vom Flohmarkt auf. Aber wenn dein Gesicht anfängt, zu zerfallen, beginnst du, mehr Geld für Kleidung auszugeben.“
Durchwegs sympathisch und humorvoll kam der Schauspieler, der derzeit für einen Oscar für seine Rolle in „Blue Moon“ nominiert ist, rüber. Und erzählte von den harten Dreharbeiten für seinen neuen Film „The Weight“ in Bayern: „Gleich am ersten Tag musste ich in einem eiskalten Bach eine Tauchszene drehen, ein anderes Mal zog ich mir einige blaue Flecken zu, als ich Goldbarren fangen musste. Eine Muskelzerrung kam noch dazu, ein anderer Kollege wurde von einer Zecke niedergestreckt. Aber sonst war’s toll, meine Kinder haben es hier geliebt.“
„The Weight“ erzählt von einer Gruppe von Häftlingen, die einen Goldschatz durch die Wildnis von Oregon schmuggeln müssen. Auch Russell Crowe spielt mit. Veronica Ferres tritt als Produzentin auf: „Dieser Film steckt voller Blut, Schweiß, Herz und Seele. Er erzählt davon, was jeder von uns gewillt ist, für seine Liebsten zu tun“, so Hawke, der gerade erst am Wochenende die Hochzeit seiner Tochter Maya Hawke feierte und dessen Filmfigur ebenfalls Vater ist: „Meine Werte stammen alle von meinen Erfahrungen als Vater. Erst wenn du älter wirst, erkennst du, was deine eigenen Eltern alles für dich getan haben. Das habe ich alles in die Rolle einfließen lassen.“
Ein großes Thema beim heurigen Filmfestival Berlinale ist das Schweigen vieler Stars zu politischen Fragen -gerade weil die Berlinale traditionell eine Bühne für viele kritische Filme ist. Hawke war bei seinem Auftritt einer der Ersten, der Stellung bezog: „Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit für die Menschheit. Die Welt scheint Verbrecher zu respektieren. Dabei ist es wichtiger, dass wir uns um alle Kinder kümmern.“ Es sei aber nicht nur an Personen des öffentlichen Lebens, aufzubegehren: „Klar, wir haben oft Mikrofone vor unseren Gesichtern. Das macht uns aber nicht zu großen Denkern. Nicht nur wir haben eine Stimme, jeder zählt, gemeinsam sind wir lauter.“
