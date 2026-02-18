Strapazen beim Dreh: Blaue Flecken für Ethan Hawke

Ein großes Thema beim heurigen Filmfestival Berlinale ist das Schweigen vieler Stars zu politischen Fragen -gerade weil die Berlinale traditionell eine Bühne für viele kritische Filme ist. Hawke war bei seinem Auftritt einer der Ersten, der Stellung bezog: „Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit für die Menschheit. Die Welt scheint Verbrecher zu respektieren. Dabei ist es wichtiger, dass wir uns um alle Kinder kümmern.“ Es sei aber nicht nur an Personen des öffentlichen Lebens, aufzubegehren: „Klar, wir haben oft Mikrofone vor unseren Gesichtern. Das macht uns aber nicht zu großen Denkern. Nicht nur wir haben eine Stimme, jeder zählt, gemeinsam sind wir lauter.“