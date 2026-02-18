Mutter klagt über Fahrverbot vor der Volksschule

„Wir können unsere Kinder nicht alleine zur Schule laufen lassen, da dort auch öfters Junkies herumlungern!“ Mit diesem Hilferuf wendet sich Nicole S., Mutter einer sechsjährigen Tochter, verzweifelt an die „Krone“. Stein des Anstoßes ist ein Fahrverbot, das an Schultagen von 7.30 Uhr bis 8 Uhr gilt – just in der Straße, in der sich in Wiener Neustadt die Privatschule Sta. Christiana befindet, und eben genau zu Schulbeginn. Es gäbe nur vier Parkplätze, wo sie kurz halten und ihr Kind aussteigen lassen könne. „Diese sind jedoch immer besetzt und auch rund 500 Meter von der Schule entfernt“, klagt sie: „Wir Eltern finden, hier gehört dringend eine zufriedenstellende Lösung her“, betont Nicole S. im „Krone“-Gespräch.