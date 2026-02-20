„Löscht Dating-Apps und geht in die Notaufnahme“

Karin Kildow, die Schwester von Lindsey Vonn, dürfte ihren Gefallen an italienischen Krankenhäusern gefunden haben. Der Grund dafür: die Mitarbeiter in der Notaufnahme.
Auf Instagram bedankte sich Kildow beim medizinischen Personal, das ihre Schwester nach deren bösen Sturz in der Olympia-Abfahrt behandelt hatte. Dazu postete die US-Amerikanerin ein Video, das Mitarbeiter der Notaufnahme zeigen. „Löscht eure Dating-Apps und geht in die italienische Notaufnahme“, betitelte Kildow den Clip.
Seit dem Sturz ihrer Schwester verbrachte die 37-Jährige viele Stunden im Krankenhaus – vorrangig natürlich, um Vonn beizustehen. Dass sich unter dem Krankenhaus-Personal der ein oder andere fesche Mann befindet, wird Kildow dabei jedoch wohl kaum stören ...
