Die letzten Winterwochen noch genießen

Der Winter lässt sich noch nicht so rasch vertreiben und mancherorts verwöhnt Neuschnee die Wintersportfans. In Niederösterreich kommen sie auch jetzt noch abseits der Skipisten voll auf ihre Kosten.
Das Nordische Zentrum in St. Aegyd am Neuwalde bietet einen besonderen Leckerbissen: Am Samstag, 21. Februar gibt es einen Langlauf-Schnupperkurs. Zwischen 10 und 13 Uhr erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die richtige Fahrtechnik und bekommen auch noch wertvolle Tipps zum Ausüben dieser herrlichen Sportart. Die Ausrüstung dazu kann man sich selbstverständlich ausleihen. Selbstverständlich gibt es auch Kurse für Langlauf-Kids.
Skilanglauf ist eine wunderbare Möglichkeit, sich einerseits sportlich zu betätigen, andererseits kann man die herrliche Winterlandschaft dabei ausgiebig genießen.
Alle Informationen dazu finden Sie unter www.niederoesterreich.at/langlauf-schnuppertage
Skitouren werden auch in unseren Breiten immer beliebter. Das nötige Knowhow dazu kann man sich auch jetzt noch zu Ende des Winters holen! In St. Aegyd am Neuwalde kann man bei den Skitouren-Schnuppertagen in dieses besondere Feeling eintauchen. Am Freitag, den 21. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr lernt man das richtige Anlegen der Skifelle, die Körperhaltung und das überlebensnotwenige Einschätzen von Schneebedingungen und Lawinengefahr. Vorkenntnisse zum Skifahren oder Snowboarden sind hier erfolderlich.
Und auch in Mitterbach werden Skitouren-Schnuppertage angeboten.
Gesellig und lauter geht es da schon auf der Kunsteisbahn in Krems zu! Noch bis 6. März, jeweils am Freitag zwischen 17.30 und 20 Uhr liefert ein DJ tolle Musik für eiskaltes Tanz- und Sportvergnügen.
Und wem dies alles noch nicht kalt genug ist, der kann sich beim Flutlichtrodeln am 21. Februar in Annaberg richtig auspowern.
Die letzten Winterwochen sind auch noch am Semmering oder auf der Rax ein wahrer Wintertraum: beim Schneeschuhwandern liefert die Landschaft die entsprechende Muße und ein beeindruckendes Bergpanorama.
Für alle Aktivitäten bitte vorher unbedingt auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at kurz nachschauen, damit die Planung des Winterausklangs auch klappt!
Und wenn einem das Wetter ein Schnippchen schlägt und man so gar keine Lust auf Outdoor-Aktivitäten bekommt, dann lohnt ein Besuch in Niederösterreichs Museum auf jeden Fall! Ab dem 21. Februar gibt es beispielsweise eine neue Schau im Karikaturmuseum Krems – absolut sehenswert!
