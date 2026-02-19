Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Die letzten Winterwochen noch genießen

Niederösterreich
19.02.2026 15:30
Die wunderbare Landschaft erleben!
Die wunderbare Landschaft erleben!(Bild: DORIS SCHWARZ KOENIG)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Der Winter lässt sich noch nicht so rasch vertreiben und mancherorts verwöhnt Neuschnee die Wintersportfans. In Niederösterreich kommen sie  auch jetzt noch abseits der Skipisten voll auf ihre Kosten.

0 Kommentare

Das Nordische Zentrum in St. Aegyd am Neuwalde bietet einen besonderen Leckerbissen: Am Samstag, 21. Februar gibt es einen Langlauf-Schnupperkurs. Zwischen 10 und 13 Uhr erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die richtige Fahrtechnik und bekommen auch noch wertvolle Tipps zum Ausüben dieser herrlichen Sportart. Die Ausrüstung dazu kann man sich selbstverständlich ausleihen. Selbstverständlich gibt es auch Kurse für Langlauf-Kids. 

Skilanglauf ist eine wunderbare Möglichkeit, sich einerseits sportlich zu betätigen, andererseits kann man die herrliche Winterlandschaft dabei ausgiebig genießen.

Alle Informationen dazu finden Sie unter www.niederoesterreich.at/langlauf-schnuppertage

...in einer anderen Welt...
...in einer anderen Welt...(Bild: Niederösterreich Werbung/www.kasakphoto.com)

Skitouren werden auch in unseren Breiten immer beliebter. Das nötige Knowhow dazu kann man sich auch jetzt noch zu Ende des Winters holen! In St. Aegyd am Neuwalde kann man bei den Skitouren-Schnuppertagen in dieses besondere Feeling eintauchen. Am Freitag, den 21. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr lernt man das richtige Anlegen der Skifelle, die Körperhaltung und das überlebensnotwenige Einschätzen von Schneebedingungen und Lawinengefahr. Vorkenntnisse zum Skifahren oder Snowboarden sind hier erfolderlich. 

Und auch in Mitterbach werden Skitouren-Schnuppertage angeboten.

Heiße Rhythmen auf coolem Eis...
Heiße Rhythmen auf coolem Eis...(Bild: Stadt Krems)

Gesellig und lauter geht es da schon auf der Kunsteisbahn in Krems zu! Noch bis 6. März, jeweils am Freitag zwischen 17.30 und 20 Uhr liefert ein DJ tolle Musik für eiskaltes Tanz- und Sportvergnügen. 

Und wem dies alles noch nicht kalt genug ist, der kann sich beim Flutlichtrodeln am 21. Februar in Annaberg richtig auspowern. 

Die letzten Winterwochen sind auch noch am Semmering oder auf der Rax ein wahrer Wintertraum: beim Schneeschuhwandern liefert die Landschaft die entsprechende Muße und ein beeindruckendes Bergpanorama.

Für alle Aktivitäten bitte vorher unbedingt auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at kurz nachschauen, damit die Planung des Winterausklangs auch klappt! 

Und wenn einem das Wetter ein Schnippchen schlägt und man so gar keine Lust auf Outdoor-Aktivitäten bekommt, dann lohnt ein Besuch in Niederösterreichs Museum auf jeden Fall! Ab dem 21. Februar gibt es beispielsweise eine neue Schau im Karikaturmuseum Krems – absolut sehenswert!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf