Die letzten Winterwochen noch genießen

Skitouren werden auch in unseren Breiten immer beliebter. Das nötige Knowhow dazu kann man sich auch jetzt noch zu Ende des Winters holen! In St. Aegyd am Neuwalde kann man bei den Skitouren-Schnuppertagen in dieses besondere Feeling eintauchen. Am Freitag, den 21. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr lernt man das richtige Anlegen der Skifelle, die Körperhaltung und das überlebensnotwenige Einschätzen von Schneebedingungen und Lawinengefahr. Vorkenntnisse zum Skifahren oder Snowboarden sind hier erfolderlich.



