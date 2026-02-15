„Challenge“: Tanzend endlich weg vom Bildschirm

Next Liberty Graz: Hanni Westphal zeigt ein Tanzstück über soziale Medien für Kinder ab zehn Jahren, das wenig Neues zu bieten hat – dafür aber tollen Tanz.
Mehr als 30 Jugendliche hat Hanni Westphal interviewt, um mit ihren Erzählungen und Erfahrungen einen Abend zu gestalten, der einer großen Frage auf den Grund geht: Wie beeinflussen soziale Medien das Aufwachsen? Das Resultat heißt „Challenge“ und ist ein Hip-Hop-Tanzstück von Mezzanin Theater und Next Liberty Graz für Kinder ab zehn Jahren.
Die Stimmen erzählen von zwölf Stunden Bildschirmzeit, von Einsamkeit und Überforderung, aber auch von der Suche nach Zugehörigkeit. „Man trifft sich zum TikTok-Schauen“, sagt ein Bub einmal. Themen wie Hass im Netz, Schönheitsideale und Essstörungen gehören freilich auch dazu.
Insgesamt kommt das Stück recht pädagogisch daher und betont vor allem die negativen Seiten der sozialen Medien. Dass Kinder zu viel am Bildschirm hängen, wissen die Eltern, wissen die Lehrer und wissen auch die Kinder selbst – neue, spannende Perspektiven sind das nicht.
Was an „Challenge“ wirklich fasziniert und fesselt, ist die mimetische Übersetzung von Wort zu Bewegung dank Choreograf Lin Verleger. Darius Berg, Sydney Amoo, Isa Lientschnigg und Tatiana Rainer tanzen die Interviews der Kinder mit Energie und Witz, vom Zeitlupen-Kampf bis zum Headspin.
