„Challenge“: Tanzend endlich weg vom Bildschirm

Mehr als 30 Jugendliche hat Hanni Westphal interviewt, um mit ihren Erzählungen und Erfahrungen einen Abend zu gestalten, der einer großen Frage auf den Grund geht: Wie beeinflussen soziale Medien das Aufwachsen? Das Resultat heißt „Challenge“ und ist ein Hip-Hop-Tanzstück von Mezzanin Theater und Next Liberty Graz für Kinder ab zehn Jahren.