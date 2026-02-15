Vier Verletzte nach Pkw-Kollision in Innsbruck

Ein heftiger Verkehrsunfall forderte am Samstagnachmittag gleich vier verletzte Personen in Innsbruck. Beide Lenker sowie zwei weitere Insassen mussten mit der Rettung in die Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Eine 20-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der Andechsstraße in Innsbruck unterwegs. Sie war dabei auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein in Tirol lebender 46-jähriger Deutscher mit seinem Pkw von einem Parkplatz in die Straße ein.
Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gewährte ihm am mittleren Fahrstreifen die Einfahrt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zur Kollision zwischen den Fahrzeugen des 46-Jährigen und der 20-Jährigen.
Vier Verletzte, beide Autos erheblich beschädigt
Die Frau zog sich eine schwere Handverletzung zu, ihre beiden Mitfahrer und der 46-Jährige wurden leicht verletzt. Alle wurden mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
