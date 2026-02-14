Arbeiter klemmte sich zwischen Walzen Finger ein

So erlebte Redakteurin Emily Patek den Abend
Mein erster Opernball
Zu einem bösen Arbeitsunfall kam es in der Nacht auf Samstag in einem Betrieb in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel). Ein Arbeiter klemmte sich dort den Finger in einer Walze ein. Er wurde erheblich verletzt und ins Spital gebracht.
Der 46-jährige Ungar war gegen 00.45 Uhr mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine in seinem Betrieb in Brixen im Thale beschäftigt. Dabei säuberte er die Walzen, die sich noch in Betrieb befanden.
Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, geriet er mit seiner linken Hand zu weit zwischen die Walzen und wurde mit den Fingern eingeklemmt. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
