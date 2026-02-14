Brand in Sauna: Besitzer rückt mit Feuerlöscher an

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden am Freitag die Florianijünger aus Söll (Tiroler Bezirk Kufstein) gerufen. In der Sauna eines Beherbergungsbetriebes war ein Feuer ausgebrochen. Der Betreiber löschte den Brand selbst.
Gegen 18.32 Uhr war es im Wellnessbereich des Beherbergungsbetriebes in Söll zu einem Brand gekommen. In der Finnischen Sauna bemerkte der Betreiber Rauch.
Schnell stellte er fest, dass an der Wand sowie an der Decke der Altholztafer in Brand geraten war. „Der Inhaber des Betriebes konnte den Brand selbstständig mittels Handfeuerlöscher löschen“, heißt es seitens der Polizei.
Glück im Unglück
Verletzt wurde zum Glück niemand. In der Sauna entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen sechs Florianijünger, die zur Nachkontrolle des Feuers alarmiert wurden sowie eine Polizeistreife.
