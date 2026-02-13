Skifahrerin (58) nach Unfall schwer verletzt

Brite holt Skeleton-Gold, Maier & Auer weit zurück
Zu einem schweren Unfall auf der Skipiste kam es am Freitag in der Tiroler Gemeinde Lermoos. Eine 19-jährige Skifahrerin ist in eine 58-Jährige hinein gerutscht, die dadurch schwer verletzt wurde.
Gegen 10 Uhr kam es im Skigebiet in Lermoos zu einer Kollision zwischen zwei deutschen Skifahrerinnen. Auf der rot markierten Piste stürzte eine 19-jährige Skifahrerin und rutschte in eine 58-Jährige.
Die 19-Jährige kam selbstständig zu Sturz rutschte folglich in die stehende 58-Jährige.
Die Polizei
Der Unfall geschah ca. 300 Meter vor der Grubigalm am rechten Pistenrand, wo sich die 58-Jährige auf Skiern stehend befand, wie die Polizei berichtet.
Beide Wintersportlerinnen wurden verletzt, die 58-Jährige schwer und die 19-Jährige leicht.
