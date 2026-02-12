Frau (64) wurde bei Skiunfall schwer verletzt

Zwei Skifahrer stürzten bei einem Unfall in Osttirol, eine 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der unbekannte Zweitbeteiligte wird nun gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.
Eine 64-jährige Frau ist Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in St. Veit im Defereggental (Bezirk Lienz) schwer verletzt worden. Die Österreicherin wurde laut Polizei von hinten von einem Unbekannten angefahren und beide stürzten. Der Skifahrer blieb noch stehen und sprach mit der Frau, fuhr dann jedoch, ohne seine Daten bekannt zu geben, weiter. Die Verunfallte wurde ins Tal gebracht und anschließend im Krankenhaus Klagenfurt versorgt.
Hinweise erbeten
Die Polizei suchte daher nach dem zweitbeteiligten Skifahrer. Er wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, fuhr orangefarbene Ski und trug einen schwarzen Helm. Der Mann im schwarzen Skianzug habe Deutsch gesprochen, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.