Frau (64) wurde bei Skiunfall schwer verletzt

Eine 64-jährige Frau ist Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in St. Veit im Defereggental (Bezirk Lienz) schwer verletzt worden. Die Österreicherin wurde laut Polizei von hinten von einem Unbekannten angefahren und beide stürzten. Der Skifahrer blieb noch stehen und sprach mit der Frau, fuhr dann jedoch, ohne seine Daten bekannt zu geben, weiter. Die Verunfallte wurde ins Tal gebracht und anschließend im Krankenhaus Klagenfurt versorgt.