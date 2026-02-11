Tritte, Schläge: Polizei sucht nach Raubopfern

Ein Raubversuch am helllichten Tag mitten in St. Pölten beschäftigt aktuell die Polizei. Denn ein 33-Jähriger wird verdächtigt, zwei Personen mit Tritten und Schlägen malträtiert zu haben. Doch bislang gibt es nur Zeugen der Tat, nach den Opfern wird noch gesucht.
Der Slowake soll am Sonntag gegen 11 Uhr in der Julius-Raab-Promenade versucht haben, zwei Personen mit Tritten und Schlägen zur Herausgabe von Bargeld zu drängen. Wenig später schlug er eine Fensterscheibe einer Bank ein, flüchtete danach aber, ohne in das Geldinstitut eingestiegen zu sein.
Zeugen schlugen Alarm
Vermutlich, weil Zeugen den Mann dabei beobachtet und die Polizei gerufen haben. Beamte konnten den 33-Jährigen wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig, er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.
Bislang haben sich aber nur Zeugen der Tat gemeldet. Die Opfer des versuchten Raubs werden ersucht, sich bei der Polizei unter 059133/35-3333 in Verbindung zu setzen.
