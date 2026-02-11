Tritte, Schläge: Polizei sucht nach Raubopfern

Der Slowake soll am Sonntag gegen 11 Uhr in der Julius-Raab-Promenade versucht haben, zwei Personen mit Tritten und Schlägen zur Herausgabe von Bargeld zu drängen. Wenig später schlug er eine Fensterscheibe einer Bank ein, flüchtete danach aber, ohne in das Geldinstitut eingestiegen zu sein.