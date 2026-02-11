Traktor rammte Mopedauto: Lenker hatte Schutzengel

Das hätte für den 28-jährigen Lenker eines Mopedautos böse ausgehen können. Ausgerechnet ein schwerer Traktor erfasste das kleine Fahrzeug im Zuge eines Überholvorgangs am Dienstagvormittag im Tiroler Pitztal. Doch der 28-Jährige hatte Glück im Unglück.
Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Pitztalstraße. Bei der Auffahrt zum Ortsteil Burg in Zaunhof wollte der 28-Jährige mit seinem Mopedauto einen Traktor überholen. Das Zugfahrzeug wurde von einem 20-Jährigen gelenkt, der im selben Moment in eine Kreuzung einbog.
Das Mopedauto wurde vom Traktor erfasst. Laut Polizei entstand an dem Wagen ein Totalschaden. Der 28-jährige Lenker kam bei dem Zusammenstoß mit leichten Verletzungen davon. Er wurde jedoch vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.
