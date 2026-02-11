Traktor rammte Mopedauto: Lenker hatte Schutzengel

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Pitztalstraße. Bei der Auffahrt zum Ortsteil Burg in Zaunhof wollte der 28-Jährige mit seinem Mopedauto einen Traktor überholen. Das Zugfahrzeug wurde von einem 20-Jährigen gelenkt, der im selben Moment in eine Kreuzung einbog.