Auch Steirer sind am Valentinstag im Blumenrausch

Kurze Transportwege und längere Haltbarkeit

Die Blumen – Rosen, Tulpen, Gerbera und Co. – werden von Wallner und seinen rund 43 Mitarbeitern von Zwiebel oder Samen bis zur fertigen Pflanze groß gezogen. Die Nachfrage danach steigt rund um den „Tag der Liebe“ selbstverständlich: „Ich kann das wirklich nur sehr grob schätzen, weil jede Sekunde, die man mit zählen verbringen würde, wäre eine verschwendete, aber ich denke schon, dass wir rund um den Valentinstag um die 80.000 Blumen schneiden“, verrät Wallner. Sicher ist auf jeden Fall: „Es ist wirklich eine große Menge Blumen.“