After Sharon Stone

“Nanny” Fran Drescher also lands in Vienna

Nachrichten
09.02.2026 14:56
Jacqueline Lugner with Fran Drescher and her ex-husband Peter Marc Jacobson
Jacqueline Lugner with Fran Drescher and her ex-husband Peter Marc Jacobson(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

The two superstars of the Vienna Opera Ball have arrived: Following US actress Sharon Stone, "The Nanny" Fran Drescher and her ex-husband Peter Marc Jacobson also landed at Schwechat Airport on Monday.

The actress will take her seat in the Lugner City box on Thursday. "It is a special pleasure for me to welcome our guests personally to Vienna. I am very much looking forward to the coming days together," said Jacqueline Lugner.

In the afternoon, however, Drescher first took some time to recover from her long flight from the US in her room at a luxury hotel in Vienna. A comprehensive cultural program is planned for Tuesday, including visits to museums and theaters.

"Gemma Nanny schauen"
On Wednesday, Drescher will then get up close and personal with her fans at Lugner City: starting at 4 p.m., the US actress will answer questions for an hour during a conversation with the Lugner City presenter under the motto"GemmaNanny schauen"(Let's watch Nanny). At the same time, autograph cards of the star guest will be distributed during the question and answer session instead of an autograph session.


Stone landedin Viennaon SundayAccording to a spokesperson, Stone landed in the Austrian capital on Sunday afternoon, slightly later than planned. The US actress was also accommodated in a luxury hotel, but no details of her schedule in Vienna have been announced.

Stone's official program begins on Tuesday. Her host, "foam roller king" Karl Guschlbauer, is inviting her to a reception and press conference at his company in St. Willibald. Before the world star takes to the stage on Thursday, there will be a "private dinner."

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Folgen Sie uns auf