“Nanny” Fran Drescher also lands in Vienna

"Gemma Nanny schauen"

On Wednesday, Drescher will then get up close and personal with her fans at Lugner City: starting at 4 p.m., the US actress will answer questions for an hour during a conversation with the Lugner City presenter under the motto"GemmaNanny schauen"(Let's watch Nanny). At the same time, autograph cards of the star guest will be distributed during the question and answer session instead of an autograph session.