Bub (11) bei Skisprungtraining schwer gestürzt

Auf der Schanzenanlage in Mürzzschlag fand am Freitagnachmittag das Training von mehreren Vereinen statt. Ein Elfjähriger kam nach einem Sprung von der 28-Meter-Schanze laut Polizei aufgrund eines Technikfehlers schwer zu Sturz. Der Bub wurde umgehend von Ersthelfern und auch einem verständigten Notarztteam versorgt.