Bub (11) bei Skisprungtraining schwer gestürzt

Schwerer Unfall beim Skisprungtraining am Freitag im steirischen Mürzzuschlag: Ein Elfjähriger kam auf der 28-Meter-Schanze zu Sturz und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.
Auf der Schanzenanlage in Mürzzschlag fand am Freitagnachmittag das Training von mehreren Vereinen statt. Ein Elfjähriger kam nach einem Sprung von der 28-Meter-Schanze laut Polizei aufgrund eines Technikfehlers schwer zu Sturz. Der Bub wurde umgehend von Ersthelfern und auch einem verständigten Notarztteam versorgt.
Aufgrund einer schweren Kopfverletzung wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Uniklinik geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.
