Mit Top-Jury

„Krone“-Test: Der billigste Krapfen war der beste

Steiermark
08.02.2026 10:00
Krapfentest mit Top-Jury: Eveline Wild, Johann Lafer (re.) und Josef Zotter
Krapfentest mit Top-Jury: Eveline Wild, Johann Lafer (re.) und Josef Zotter(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Die „Krone“ bat zum traditionellen Faschingskrapfen-Test! Diesmal kürte eine hochkarätige Jury rund um Starkoch Johann Lafer die besten steirischen „Faschingsbotschafter“.

0 Kommentare

Der große Krapfen-Test der „Steirerkrone“ wird von unseren Lesern – und sogar unseren Kollegen selbst – jedes Jahr mit Spannung erwartet und gehört zum Fasching schon traditionell dazu. Aber so eine hochkarätige Jury hatten wir überhaupt noch nie, die ist wohl kaum zu toppen!

Starkoch Johann Lafer selbst beehrte unseren Newsroom über den Dächern von Graz, hochmotiviert, mit viel Charme und Witz, war er in bester Laune beim Testen dabei. Gemeinsam mit Schoko-König Sepp Zotter und Edelchocolatiere Eveline Wild bildete er ein Trio geballter Kompetenz. Das genau weiß, welche Qualitätsmerkmale punkten!

Unsere Jury
Unsere Jury(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Zum Beispiel, dass der Krapfen beim Zusammendrücken eine aromatische Duftnote verströmen muss, „der hier zum Beispiel, der könnte vom Geruch her auch ein Burgerbrötchen sein“, urteilte der gebürtige Oststeirer mit den magischen Küchenhänden etwa über Kostprobe Nr. 8. Auch müsste das Gebäck danach sofort wieder in die ursprüngliche Form zurückspringen und sich schön gleichmäßig auseinanderziehen lassen – „wenn das, wie hier bei der Nummer 2 (dem späteren Letztplatzierten, Anm. der Red.) wie Kaugummi ist, heißt das nix“.

Krapfen-Runde: Johann Lafer (Mi.) , „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (li.), Gerald Schwaiger ...
Krapfen-Runde: Johann Lafer (Mi.) , „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (li.), Gerald Schwaiger (re.), Sepp Zotter, Eveline Wild, Loretta, Paul, Marlene Hofmann, Caro Fux (v. li.)(Bild: Christian Jauschowetz)

Eveline Wild konnte exakt erklären, was den Unterschied zwischen feinem Puderzucker und dem (mit Fett versehenen) Dekorzucker („der am nächsten Tag optisch unverändert aussieht“) ausmacht und dass das perfekte Randerl Qualitätsmerkmal und gut fingerbreit sein sollte.

Auch die charismatische Marlene Hofmann, die Management und Controlling studiert und begeisterte „Krone“-Leserin ist, urteilte hart und ehrlich – als Tochter im „Landgasthof Gietl“ in Kammern bekommt man Qualitätskompetenz ja schon in die Wiege gelegt!

Johann Lafer: Der sympathische Starkoch, der bodenständig geblieben ist, machte steile Karriere, ...
Johann Lafer: Der sympathische Starkoch, der bodenständig geblieben ist, machte steile Karriere, seine alte Heimat und die Kulinarik stellt er trotzdem immer und überall stolz in die Auslage. Die Krapfen prüfte er exakt und war erfreut über die „hohe Qualität“ bei den meisten Anbietern. Sein Geheimtipp für beste Krapfen: „Rum in den Teig. Hochwertige Zutaten wie echte Vanille. Und Geduld haben. Der Teig muss ordentlich gehen.“ Sensationell: Sein Favorit, Nr. 4, deckte sich mit dem von Wild und Zotter, wurde schließlich Sieger: Hubmann!(Bild: Christian Jauschowetz)
Marlene Hofmann: Die charmante 26-Jährige, die in Graz studiert, liebt ihre „Krone“ – und ...
Marlene Hofmann: Die charmante 26-Jährige, die in Graz studiert, liebt ihre „Krone“ – und Krapfen. „Flaumig müssen sie sein, ich lege Wert auf beste Marmelade.“(Bild: Christian Jauschowetz)
Gerald Schwaiger: Der „Steirerkrone“- Chef vom Dienst nahm sich eine süße Auszeit, um Krapfen zu ...
Gerald Schwaiger: Der „Steirerkrone“- Chef vom Dienst nahm sich eine süße Auszeit, um Krapfen zu beäugen. Er war der Ausreißer in der Jury: „Ich mag’s , wenn sie ein bissl fettig schmecken.“(Bild: Christian Jauschowetz)
Caro Fux :Die herzliche Senkrechtstarterin in Sachen Musik und zweifache Amadeus-Anwärterin ...
Caro Fux :Die herzliche Senkrechtstarterin in Sachen Musik und zweifache Amadeus-Anwärterin genoss die süße Auszeit. „Im Fasching muss es schon auch ein Krapfen sein, das gehört doch dazu.“(Bild: Christian Jauschowetz)
Josef Zotter: Ein bisserl Herumkasperln muss für den höchst erfolgreichen Schoko-King immer sein ...
Josef Zotter: Ein bisserl Herumkasperln muss für den höchst erfolgreichen Schoko-King immer sein – beim Prüfen der Krapfen verstand Zotter aber keinen Spaß.(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
Eveline Wild: Sie faszinierte alle mit Fachwissen, wusste, warum sich ein Krapfen nicht wie ...
Eveline Wild: Sie faszinierte alle mit Fachwissen, wusste, warum sich ein Krapfen nicht wie Kaugummi ziehen darf oder was Dekor- von Puderzucker unterscheidet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Unsere herzigen Fotokinder Loretta und Paul
Unsere herzigen Fotokinder Loretta und Paul(Bild: Christian Jauschowetz)

Unter strengen Kriterien bei Optik, Geschmack, Marmelade und Fluffigkeit wurden also die Flaumkugeln auf den Testtisch gelegt und blind verkostet. Tagesfrisch, aus 13 willkürlich ausgesuchten Bäckereien und Konditoreien steiermarkweit. Mit einer Ausnahme: Wir haben die Krapfen einer Königin hinein „geschummelt“! Nämlich von Bäurin Romana Nigitz, die Krapfenkönigin der steirischen Landwirtschaftskammer 2024/25 war – und mit ihrer Süßspeise den Sprung auf Platz 3 schaffte. Gratulation!

Siegerkrapfen kostet nur 1,40 Euro
Auf den zweiten Platz schob sich das Gebäck von Kern, der ja bei Mehlspeisen und Co. kontinuierlich die Gaumen kitzelt und dessen Krapfen auf der Zunge zergehen. Und: Diesen erkoren auch unsere herzigen Fotokinder Loretta und Paul zum Liebling!

Das sind die Gewinner.
Das sind die Gewinner.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Doch den 1. Platz sicherte sich souverän und mit Abstand ein Anwärter, den wir heuer erstmals auf dem Schirm hatten. Hubmann! Mit Filialen in Leibnitz, Gralla, Fresing, Heimschuh, Großklein, Arnfels. Top!

ALLE anderen sind, verkündete Chef vom Dienst Gerald Schwaiger, auf Platz 4. Weil hier jeder einzelne köstlich war – manche halt nur ums berühmte Eizerl besser.

Steiermark

