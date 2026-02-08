„Krone“-Test: Der billigste Krapfen war der beste

Johann Lafer: Der sympathische Starkoch, der bodenständig geblieben ist, machte steile Karriere, seine alte Heimat und die Kulinarik stellt er trotzdem immer und überall stolz in die Auslage. Die Krapfen prüfte er exakt und war erfreut über die „hohe Qualität“ bei den meisten Anbietern. Sein Geheimtipp für beste Krapfen: „Rum in den Teig. Hochwertige Zutaten wie echte Vanille. Und Geduld haben. Der Teig muss ordentlich gehen.“ Sensationell: Sein Favorit, Nr. 4, deckte sich mit dem von Wild und Zotter, wurde schließlich Sieger: Hubmann! (Bild: Christian Jauschowetz)