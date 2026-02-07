Wie Blumen unser Wohlbefinden beeinflussen

Blumen sind nicht einfach nur schön anzuschauen: Welche Farben heuer im Trend sind und was es mit uns macht, wenn wir frische Blumen zu Hause haben.
Wer freut sich nicht über frische und duftende Blumen? Ein bunter Strauß ist immer gern gesehen, besonders zum Valentinstag freuen sich unsere Lieben darüber. Heuer gefragt: „Die Trendfarben ,Cloud Dancer‘ – ein warmer Weißton -, ,Crimson Nature‘ – ein erdiges Rot – und ,Lemonade‘ – eine lebendige gelbe Farbe – sind gerade voll im Trend“, weiß Valentina, die die Kärntner Gärtner bei ihrer Valentinstagstour begleitet.
Blumen nicht nur für Verliebte
Dass dieser besondere Tag längst nicht mehr nur Liebenden vorbehalten ist, bestätigen die heimischen Gärtner: „Blumen werden an Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder oder auch an sich selbst verschenkt. Ein kleiner Strauß, eine Blüte sind Zeichen der Zuneigung – unabhängig von Beziehung und Anlass.“
Und das ist gut so – denn Blumen wirken sich positiv auf unser Wohlbefinden aus. Das beginnt bei den Farben der Blüten: Gelbe Sonnenblumen fördern Optimismus und Glücksgefühle, blaue Veilchen entspannen uns.
Auch der Duft beeinflusst uns – so kann Lavendel beruhigend wirken und beim Einschlafen helfen, Zitrusdüfte hingegen können erfrischen und uns Energie schenken. Apropos: Menschen, die in Räumen mit Blumen arbeiten, sind motivierter, kreativer und detailorientierter – das bestätigt eine Studie zu Produktivität der Texas Agricultural and Mechanical University.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.