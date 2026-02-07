Vorteilswelt
Düfte und Farben

Wie Blumen unser Wohlbefinden beeinflussen

Kärnten
07.02.2026 12:00
(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Blumen sind nicht einfach nur schön anzuschauen: Welche Farben heuer im Trend sind und was es mit uns macht, wenn wir frische Blumen zu Hause haben.

Wer freut sich nicht über frische und duftende Blumen? Ein bunter Strauß ist immer gern gesehen, besonders zum Valentinstag freuen sich unsere Lieben darüber. Heuer gefragt: „Die Trendfarben ,Cloud Dancer‘ – ein warmer Weißton -, ,Crimson Nature‘ – ein erdiges Rot – und ,Lemonade‘ – eine lebendige gelbe Farbe – sind gerade voll im Trend“, weiß Valentina, die die Kärntner Gärtner bei ihrer Valentinstagstour begleitet.

Blumen nicht nur für Verliebte
Dass dieser besondere Tag längst nicht mehr nur Liebenden vorbehalten ist, bestätigen die heimischen Gärtner: „Blumen werden an Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder oder auch an sich selbst verschenkt. Ein kleiner Strauß, eine Blüte sind Zeichen der Zuneigung – unabhängig von Beziehung und Anlass.“

Und das ist gut so – denn Blumen wirken sich positiv auf unser Wohlbefinden aus. Das beginnt bei den Farben der Blüten: Gelbe Sonnenblumen fördern Optimismus und Glücksgefühle, blaue Veilchen entspannen uns.

Valentina überbringt den bunten Blumengruß.
Valentina überbringt den bunten Blumengruß.(Bild: Clara Milena Steiner)
Die Kärntner Gärtner haben der „Krone“ Frühlingsblüher und Blumen in den diesjährigen ...
Die Kärntner Gärtner haben der „Krone" Frühlingsblüher und Blumen in den diesjährigen Trendfarben vorbei gebracht.(Bild: Clara Milena Steiner)

Auch der Duft beeinflusst uns – so kann Lavendel beruhigend wirken und beim Einschlafen helfen, Zitrusdüfte hingegen können erfrischen und uns Energie schenken. Apropos: Menschen, die in Räumen mit Blumen arbeiten, sind motivierter, kreativer und detailorientierter – das bestätigt eine Studie zu Produktivität der Texas Agricultural and Mechanical University.

