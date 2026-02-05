Bei Rot über die Straße: Fußgänger von Lkw erfasst

Russischer Ex-Soldat tötete auch neue Freundin
In Graz ist am Donnerstagnachmittag am Schönaugürtel ein Mann (47) von einem Lkw erfasst worden. Er wurde laut Polizei „schwerst verletzt“ und wird nun am Uniklinikum behandelt.
Gegen 14 Uhr dürfte der Mann zu Fuß ein Rotlicht am Schönaugürtel missachtet haben – so zumindest schildert die Polizei den Fall ersten Erhebungen zufolge. Auf der Straße wurde der 47-Jährige von einem Lastkraftwagen erfasst.
„Trotz sofortiger Notbremsung konnte der 43-jährige Lenker des Lkw eine Kollision nicht vermeiden“, schreibt die Polizei. Der 47-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in Begleitung eines Notarztes ins LKH Graz verbracht. Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert.
