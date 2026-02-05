Heavy snowfall
More than a thousand households in Carinthia without power
Heavy snowfall on Thursday is causing problems, especially in the Villach-Land district of Carinthia. In addition to chain requirements on the roads, nearly 1,200 households are without power.
On Wednesday night, more than 2,000 households were still without power, with the Villach-Land district being the most affected. Around 25 centimeters of fresh snow fell in the municipality of Finkenstein. According to Kärnten Netz, work is still ongoing, but efforts are being made to restore power as quickly as possible.
Meanwhile, progress on the roads is equally slow. Several sections had to be closed during the night, for example on the B100. On Wednesday, snow chains will continue to be mandatory on the Drautal Straße (B100) and the Katschberg Straße (B99).
Up to one meter of new snow possible
Around noon, the Italian low-pressure system is expected to bring further snowfall to Upper Carinthia and East Tyrol. Up to one meter of fresh snow is possible in the Alps, which has also alerted the avalanche warning services. According to the Carinthia Avalanche Warning Service, the danger level is expected to reach 4 out of 5.
