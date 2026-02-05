Workshop-Reihe klärt über KI und Cybercraft auf

Das neue MINT-Labor an der Tiroler Fachberufsschule in Lienz ist voll angelaufen. Es verbindet die Lehre von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT genannt. Von Februar bis Mai 2026 veranstaltet die Osttiroler Innos GmbH in diesen Räumlichkeiten ein Train-the-Trainer-Programm in den Bereichen Design, Künstliche Intelligenz und Cybercraft. Dahinter verbirgt sich eine neue Workshop-Reihe für Klein- und Mittelbetriebe, die gezielt auf die Weiterbildung durch Fachexperten geht und die digitalen Fähigkeiten stärken soll. Unterstützt wird das Projekt von der Firma Hella, der Wirtschaftskammer Tirol und der Felbertauernstraße AG.