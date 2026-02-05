Vorteilswelt
Anmeldungen möglich

Workshop-Reihe klärt über KI und Cybercraft auf

Tirol
05.02.2026 11:00
(Bild: INNOS/Marian Kröll)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die Osttiroler Innos GmbH setzt einen neuen Schwerpunkt und organisiert gleich drei neue Workshops. Vor allem Design und Künstliche Intelligenz (KI) sind dabei im Fokus für Klein- und Mittelunternehmen. Anmeldungen sind noch möglich.

Das neue MINT-Labor an der Tiroler Fachberufsschule in Lienz ist voll angelaufen. Es verbindet die Lehre von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT genannt. Von Februar bis Mai 2026 veranstaltet die Osttiroler Innos GmbH in diesen Räumlichkeiten ein Train-the-Trainer-Programm in den Bereichen Design, Künstliche Intelligenz und Cybercraft. Dahinter verbirgt sich eine neue Workshop-Reihe für Klein- und Mittelbetriebe, die gezielt auf die Weiterbildung durch Fachexperten geht und die digitalen Fähigkeiten stärken soll. Unterstützt wird das Projekt von der Firma Hella, der Wirtschaftskammer Tirol und der Felbertauernstraße AG.

Zitat Icon

Die Reihe bildet zukünftige Trainer im Bereich Design, Künstliche Intelligenz und digitales Handwerk.

Die Veranstalter

Die Reihe setzt sich dabei vor allem zum Ziel, Gestaltung, Technologie und die Praxis zu kombinieren. „Sie bildet zukünftige Trainer im Bereich Design, Künstliche Intelligenz und digitales Handwerk aus und zeigt, wie diese Inhalte in Ausbildung und Betrieb angewendet werden können“, heißt es seitens der Veranstalter.

Werkzeuge für Arbeiten mit KI
Modul eins startet am 19. Februar. Dabei entdecken Teilnehmer die Welt der KI-Tools. Im April und Mai stehen die beiden weiteren Module an, die sich vor allem mit der Umsetzung in der Praxis beschäftigen. Zum Einsatz kommen dabei digitale Entwurfs- und Fertigungstools sowie Mixed Reality-Brillen.

Die Vortragenden sind vorwiegend an Universitäten oder Hochschulen beschäftigt. Eine Teilnahme für Klein- und Mittelbetriebe ist kostenlos, die Plätze in den Modulen sind begrenzt.

Alle Infos zur Reihe sowie der Anmeldungen unter info@innos.at

