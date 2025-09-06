Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewusstlos am Boden

Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst

Wien
06.09.2025 13:16
Zu dem Gewaltverbrechen war es im August im Bereich des Reumannplatzes in Favoriten gekommen ...
Zu dem Gewaltverbrechen war es im August im Bereich des Reumannplatzes in Favoriten gekommen (Archivbild).(Bild: APA/FLORIAN WIESER / APA / picturedesk.com)

Nachdem Ende August ein 35-jähriger Mann am Reumannplatz in Wien-Favoriten von Passanten bewusstlos am Boden entdeckt wurde – hat die Polizei jetzt zwei Männer gefasst. Sie stehen im Verdacht, das Opfer so brutal zugerichtet zu haben. Der Mann befand sich in kritischem Zustand. 

0 Kommentare

Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 35-Jährige am 19. August von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. 

Wurde Opfer von Gewaltverbrechen
Zunächst war unklar, ob der Mann gestürzt oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Doch akribische Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Süd) brachten rasch Licht ins Dunkel: Zwei Männer (33 und 36 Jahre alt, beide Österreicher) sollen den 35-Jährigen in einen Streit verwickelt und schließlich brutal attackiert haben.

Die mutmaßlichen Schläger wurden Anfang August festgenommen. Während sich der 33-Jährige in seiner Einvernahme teilweise geständig zeigte, bestreitet der 36-Jährige die Tat. Beide sitzen in einer Justizanstalt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Männer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 23°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 23°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 22°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 22°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
14° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.771 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
116.004 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.830 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1463 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ausland
Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl
805 mal kommentiert
Die Raffinerie in Rjasan gerät immer wieder ins Visier. Kneissl blieb trotzdem.
Mehr Wien
Bewusstlos am Boden
Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst
Polizei sucht Mann
Wien: Elf Monate altes Baby bei Teich abgelegt
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe
Auf neuem Studioalbum
Bryan Adams setzt auf Hoffnung und Mitgefühl
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf