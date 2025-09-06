Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst

Nachdem Ende August ein 35-jähriger Mann am Reumannplatz in Wien-Favoriten von Passanten bewusstlos am Boden entdeckt wurde – hat die Polizei jetzt zwei Männer gefasst. Sie stehen im Verdacht, das Opfer so brutal zugerichtet zu haben. Der Mann befand sich in kritischem Zustand.
Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 35-Jährige am 19. August von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.
Wurde Opfer von Gewaltverbrechen
Zunächst war unklar, ob der Mann gestürzt oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Doch akribische Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Süd) brachten rasch Licht ins Dunkel: Zwei Männer (33 und 36 Jahre alt, beide Österreicher) sollen den 35-Jährigen in einen Streit verwickelt und schließlich brutal attackiert haben.
Die mutmaßlichen Schläger wurden Anfang August festgenommen. Während sich der 33-Jährige in seiner Einvernahme teilweise geständig zeigte, bestreitet der 36-Jährige die Tat. Beide sitzen in einer Justizanstalt.
Kommentare
