Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst

Wurde Opfer von Gewaltverbrechen

Zunächst war unklar, ob der Mann gestürzt oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Doch akribische Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Süd) brachten rasch Licht ins Dunkel: Zwei Männer (33 und 36 Jahre alt, beide Österreicher) sollen den 35-Jährigen in einen Streit verwickelt und schließlich brutal attackiert haben.