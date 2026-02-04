Schneestangen zerstört und Wildkamera gestohlen

In den vergangenen Wochen kam es entlang des Fußweges in Maurach am Achensee zu wiederholten Sachbeschädigungen. Mehrere Schneestangen, die zur Sicherheit und Orientierung aufgestellt waren, wurden mutwillig beschädigt. Doch damit nicht genug: In der Nacht auf Dienstag wurde am selben Tatort eine Wildkamera gestohlen. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen den Taten.