Polizei sucht Täter

Schneestangen zerstört und Wildkamera gestohlen

Tirol
04.02.2026 07:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Klaus Kreuzer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ärger und Schaden am idyllischen Achensee in Tirol: Ein bisher unbekannter Täter zerstörte in Maurach entlang eines beliebten Fußweges mehrere Schneestangen und stahl möglicherweise sogar eine Wildkamera.

0 Kommentare

In den vergangenen Wochen kam es entlang des Fußweges in Maurach am Achensee zu wiederholten Sachbeschädigungen. Mehrere Schneestangen, die zur Sicherheit und Orientierung aufgestellt waren, wurden mutwillig beschädigt. Doch damit nicht genug: In der Nacht auf Dienstag wurde am selben Tatort eine Wildkamera gestohlen. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Mehrere Tausend Euro Schaden
Der verursachte Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Jenbach ersucht die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 059133/7252 zu melden.

