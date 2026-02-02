Vorteilswelt
Wieder Eskalation

Après-Ski: Foto brachte Schläger erneut in Rage

Tirol
02.02.2026 10:40
Diesmal kam es in Westendorf zu wilden Schlägereien (Symbolbild).
Diesmal kam es in Westendorf zu wilden Schlägereien (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Welle der Gewalt beim Après-Ski reißt einfach nicht ab: Am späten Sonntagabend kam es in Tirol erneut zu einem brutalen Zwischenfall. Zwei Niederländer wurden von einem rabiaten Duo nacheinander attackiert und verletzt. Dem zweiten Opfer wurde ein Foto zum Verhängnis, das es vom ersten Angriff bzw. von einem der Täter gemacht hatte.

Zu der Après-Ski-Eskalation war es am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem Lokal in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) gekommen. Um 22.50 Uhr waren sich mehrere Gäste in die Haare geraten. Im Zuge des Streits schlugen plötzlich zwei Unbekannte mit Fäusten auf einen 29-jährigen Urlauber aus den Niederlanden ein. „Nachdem dieser gestürzt war, traten die Täter noch mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein“, so die Polizei.

Verletzter mit Rettung ins Spital
Das Opfer erlitt durch den heftigen Angriff Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.

Zitat Icon

Aufgrund dieses angefertigten Fotos kam es gegen 22.55 Uhr wiederum zu einer Auseinandersetzung.

Die Ermittler von der Polizei

Auf Schnappschuss folgte weitere Eskalation
Doch damit nicht genug: Ein anderer Niederländer – ebenfalls 29 Jahre alt – hatte während des Angriffs ein Foto von einem der unbekannten Täter gemacht. Und das bekam das Schläger-Duo offenbar mit. „Aufgrund dieses angefertigten Fotos kam es gegen 22.55 Uhr wiederum zu einer Auseinandersetzung“, schilderte die Polizei weiter.

Die zwei Unbekannten rissen auch diesen Niederländer zu Boden und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Das Opfer konnte sich aus den Fängen der Angreifer befreien und flüchten. Der Mann erlitt ebenfalls Verletzungen, verweigerte aber eine medizinische Versorgung. Von den unbekannten Angreifern fehlt bis dato jede Spur.

Tirol

