Après-Ski: Foto brachte Schläger erneut in Rage

Zu der Après-Ski-Eskalation war es am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem Lokal in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) gekommen. Um 22.50 Uhr waren sich mehrere Gäste in die Haare geraten. Im Zuge des Streits schlugen plötzlich zwei Unbekannte mit Fäusten auf einen 29-jährigen Urlauber aus den Niederlanden ein. „Nachdem dieser gestürzt war, traten die Täter noch mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein“, so die Polizei.