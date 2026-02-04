Im Kampf gegen Krebs bündeln Experten ihre Kräfte

Board für Blut-, Knochenmarks- und Lymphdrüsenkrebs online

Der erste Teilbereich des Boards, an den seit 1. Dezember alle Kliniken des Landes angeschlossen sind, umfasst Hämatologie, also Blut-, Knochenmarks- und Lymphdrüsenkrebs. Damit könne Patienten nicht nur hohe Expertise, sondern auch Zugang zu klinischen Studien ermöglicht werden, heißt es von der Landesgesundheitsagentur (LGA).