Grazer Kriegerdenkmal von Unbekannten beschmiert

Ein blau beschmiertes Kriegerdenkmal in Graz-Gösting sorgt für Aufsehen. KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini bietet nun 1000 Euro für Hinweise auf die Vandalen.
Unbekannte hatten es auf das Kriegerdenkmal im Grazer Bezirk Gösting abgesehen. Am Wochenende sprühten sie mit blauer Farbe einen Schriftzug auf die Gedenktafel: „My heroes – y u did Holocaust? Six million innocent people“ – „Meine Helden – warum habt ihr den Holocaust gemacht? Sechs Millionen unschuldige Menschen“, steht darauf geschrieben.
Der Grazer Gemeinderat Alexis Pascuttini (KFG), der selbst in Gösting wohnt, entdeckte die Schmierereien und reagierte entsetzt: „Diese feige Tat ist aufs Schärfste zu verurteilen. Vandalismus auf historische Denkmäler, die zum Gedenken der Gefallenen der beiden Weltkriege errichtet wurden, darf niemals toleriert werden! Um den Täter schneller zu fassen, biete ich 1000 Euro für zweckdienliche Hinweise an.“
Weitere 1500 Euro will der Politiker an den Österreichischen Kameradschaftsbund spenden, der sich um die Pflege des Kriegerdenkmals kümmert. „Dieses ehrenamtliche Engagement muss ausreichend wertgeschätzt werden, keinesfalls dürfen für den Verein durch diesen Vandalismus-Akt nun auch Kosten entstehen“, sagt Pascuttini.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.