Grazer Kriegerdenkmal von Unbekannten beschmiert

Der Grazer Gemeinderat Alexis Pascuttini (KFG), der selbst in Gösting wohnt, entdeckte die Schmierereien und reagierte entsetzt: „Diese feige Tat ist aufs Schärfste zu verurteilen. Vandalismus auf historische Denkmäler, die zum Gedenken der Gefallenen der beiden Weltkriege errichtet wurden, darf niemals toleriert werden! Um den Täter schneller zu fassen, biete ich 1000 Euro für zweckdienliche Hinweise an.“