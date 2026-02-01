Rekordspieler bleibt seinen Hartbergern treu

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim TSV frühzeitig verlängern konnte. Ich fühle mich in der TSV-Familie sehr wohl und werde mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg weiterzugehen!“, so Kainz in einer Vereins-Aussendung. „Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball und Pass. Sportlich wie menschlich ist er ein toller Spieler, der seit der ersten Bundesliga-Sekunde vor mittlerweile acht Jahren mit dabei ist. Er ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Kabine, wo er mit seiner Erfahrung die vielen jungen Spieler unterstützt“, so Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.