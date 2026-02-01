Rekordspieler bleibt seinen Hartbergern treu

Fußball-Bundesligist Hartberg und Tobias Kainz gehen weiterhin einen gemeinsamen Weg. Der Routinier verlängerte seinen Vertrag in der Oststeiermark.
Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Tobias Kainz wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028 verlängert. Der 33-jährige, gebürtige Feldbacher ist seit der ersten Bundesliga-Sekunde – seit Sommer 2018 – ein Fixpunkt beim TSV. Als Hartbergs Bundesliga-Rekordspieler steht Kainz bei 227 Einsätzen in der höchsten Spielklasse für die Blau-Weißen. Insgesamt bringt er es auf 314 Bundesliga-Spiele und absolvierte kurz vor Weihnachten bereits sein 252. Spiel im TSV-Trikot.
„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim TSV frühzeitig verlängern konnte. Ich fühle mich in der TSV-Familie sehr wohl und werde mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg weiterzugehen!“, so Kainz in einer Vereins-Aussendung. „Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball und Pass. Sportlich wie menschlich ist er ein toller Spieler, der seit der ersten Bundesliga-Sekunde vor mittlerweile acht Jahren mit dabei ist. Er ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Kabine, wo er mit seiner Erfahrung die vielen jungen Spieler unterstützt“, so Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.