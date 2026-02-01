Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Vertrag

Rekordspieler bleibt seinen Hartbergern treu

Steiermark
01.02.2026 18:05
Tobias Kainz verlängert seinen Vertrag in Hartberg.
Tobias Kainz verlängert seinen Vertrag in Hartberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Fußball-Bundesligist Hartberg und Tobias Kainz gehen weiterhin einen gemeinsamen Weg. Der Routinier verlängerte seinen Vertrag in der Oststeiermark.

0 Kommentare

Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Tobias Kainz wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028 verlängert. Der 33-jährige, gebürtige Feldbacher ist seit der ersten Bundesliga-Sekunde – seit Sommer 2018 – ein Fixpunkt beim TSV. Als Hartbergs Bundesliga-Rekordspieler steht Kainz bei 227 Einsätzen in der höchsten Spielklasse für die Blau-Weißen. Insgesamt bringt er es auf 314 Bundesliga-Spiele und absolvierte kurz vor Weihnachten bereits sein 252. Spiel im TSV-Trikot.

Fixpunkt im Hartberger Mittelfeld: Tobias Kainz
Fixpunkt im Hartberger Mittelfeld: Tobias Kainz(Bild: GEPA)

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim TSV frühzeitig verlängern konnte. Ich fühle mich in der TSV-Familie sehr wohl und werde mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg weiterzugehen!“, so Kainz in einer Vereins-Aussendung. „Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball und Pass. Sportlich wie menschlich ist er ein toller Spieler, der seit der ersten Bundesliga-Sekunde vor mittlerweile acht Jahren mit dabei ist. Er ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Kabine, wo er mit seiner Erfahrung die vielen jungen Spieler unterstützt“, so Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
233.363 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
122.040 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
95.490 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf