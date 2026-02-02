Wegen Richard Lugner:

Mit diesem Vorurteil hatte Bahati Venus zu kämpfen

02.02.2026 10:30
Heute kennt man Reality-TV-Star Bahati Venus überglücklich mit ihrem Marzio, den sie noch dieses Jahr heiraten wird, vor Jahren aber war sie als „Kolibri“ an der Seite von Society-Baulöwe Richard Lugner zu sehen. In unserem Wordrap spricht die TV-Beauty über Modesünden, wunderschöne Momente und auch über Vorurteile.

