LR Hagele: „Wollen niemandem etwas wegnehmen!“

Personalsuche immer schwieriger

Welche Probleme wurden erkannt, die nun durch die Gesetzesnovelle behoben werden können?

Der Bedarf an Schulassistenz ist in den letzten Jahren stark gestiegen – und das ist grundsätzlich ein positives Zeichen, weil mehr Kinder mit Unterstützungsbedarf im Regelschulsystem ankommen. Gleichzeitig wird es aber immer schwieriger, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Hinzu kommt: Das bisherige System war sehr starr. Und stellenweise hat es dazu geführt, dass drei oder sogar vier Schulassistentinnen bzw. Schulassistenten gleichzeitig in einer Klasse waren. Das ist organisatorisch schwierig, teuer und nicht immer im Sinne der Kinder.