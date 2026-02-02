Bei nächtlichem Ausflug in Kanalisation gelandet

Bei der Erkundung eines „Lost Place“ in Nußdorf ob der Traisen in Niederösterreich hat sich ein Betroffener in der Kanalisation verirrt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er blieb unverletzt.
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Helfer in der Nacht auf Montag in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten) alarmiert.
Bei der Erkundung eines „Lost Place“ hatte sich ein Mann laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in einem Tunnelsystem verirrt und war in die Kanalisation gelangt. Weil er einen Gullydeckel nicht selbst öffnen konnte, wählte er gegen 2.30 Uhr den Notruf.
Dank der genauen Angaben wurde der Standort rasch lokalisiert. Zwei Feuerwehren rückten aus. Nach rund einer Stunde wurde der Unverletzte von den Feuerwehren Nussdorf ob der Traisen und Reichersdorf aus seiner misslichen Lage befreit und zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst übergeben.
