456.192 ohne Job: Talsohle noch nicht erreicht

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Jänner 2026 mit Veränderungen zum Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen steigt um 2,4 %. Besonders stark ist der Anstieg bei Frauen mit 5,0 % und bei Personen ab 50 Jahren mit 4,3 %. Die offenen Stellen sinken um 10,5 %. Quelle: AMS.