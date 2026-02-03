Mirjam Unger: „Wir sind wie ein Sportfrauen-Team“

Sie haben unter anderem auch fünf Episoden der letzten Staffel der „Biester“ inszeniert – thematisch ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wo fühlen Sie sich beim Inszenieren wohler oder mehr Zuhause und warum?

Bei der Serie „Biester“ war ich bei Staffel eins und zwei dabei. Bei der dritten Staffel bin ich ausgestiegen, weil ich das Gefühl hatte, es ist Zeit für was Neues. Staffel eins hatte ich aufsetzen dürfen, die Serie mit dem „Biester“-Team gemeinsam besetzt und etabliert. Das hat großen Spaß gemacht. Eine Welt und ihre Figuren zu erschaffen ist das, was mich am meisten reizt. Ich lasse mich dann ganz auf diese Welt, die es zu kreieren gibt, ein und erlebe die Kreation als die beglückendste Aufgabe. Einmal ist es die glamourös, witzig-pointierte „Biester“-Welt, dann ist es wiederum die düstere, hart-realistische Landkrimiwelt. Es ist wie unterschiedliche Musikstücke hören. Mal ist es Pop, mal ist es Techno oder Rock. Ich habe einen breit gefächerten Musikgeschmack. Der geht bis Klassik. Da ist also noch viel möglich.