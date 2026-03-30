Elf Auszubildende machen vegetarische Kochlehre

Wirtschaftskammer: “Versuchsmodell“

Die neue Lehre solle ein Angebot an Interessierte sein, sagte Wirtschaftskammer-Spartenobmann Alois Rainer, der auch selbst Gastronom ist. Sie sei auch als Versuchsmodell gedacht, es werde sich zeigen, ob sie sich dauerhaft etablieren könne. „Der Beruf ist insgesamt für junge Menschen weniger attraktiv geworden“, sagte wiederum der Zillertaler Koch Peter Fankhauser. „Die Nachfrage nach vegetarischer Küche wächst und damit langfristig auch die Bedeutung der neuen Lehre“, ist er überzeugt.